Squashistas aportan otra presea dorada
Domingo 17 de agosto de 2025, p. 9
Las clavadistas mexicanas Mía y Lía Cueva, de tan sólo 14 años de edad, aumentaron la cosecha de medallas de oro de la delegación tricolor en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que se celebran en Paraguay, tras coronar-se ayer en la final de trampolín tres metros sincronizado.
Con una puntuación de 289.32, las gemelas tricolores vencieron a las representantes de Estados Unidos (plata, con 274.50) y Brasil (bronce, con 222.36).
A su vez, David Vázquez se adjudicó la presea de plata en la final de trampolín un metro, al registrar 373.50 puntos. El oro fue para el cubano Frank Rosales (384.80), mientras el colombiano Miguel Tovar se quedó con el bronce (359.75). El también mexicano Jesús Agundez, quien en la ron-da preliminar había terminado en la primera posición (con 379.90 puntos) fue cuarto (359.45).
Por su parte, María José Sánchez y Suri Cueva avanzaron a la final de plataforma 10 metros individual femenil tras quedar ubicadas en la segunda (con 294.20 puntos) y tercera (293.60) posición, respectivamente, en la ronda preliminar. La pelea por las medallas se llevará a cabo este domingo.
Las squashistas Mariana Narváez, Ana Botello y Paola Franco aportaron otra presea áurea tras derrotar 2-0 a Ecuador en la final por equipos femenil.
En la rama varonil, los tricolores Wally Ávila, Santiago Medina y Gilberto Aceves ganaron el bronce.
En actividad del taekwondo, Paloma García se adjudicó con la plata tras caer por 1-2 en la final de la categoría +67 kilogramos ante la haitiana Ava Soon Lee.
Víctor Ramírez se quedó con el metal de bronce al vencer 1-0 al dominicano Pablo Feliz en el duelo por el tercer lugar de la categoría +80 kilogramos.
En la categoría de -67 kilos femenil, Julia Ramírez dejó escapar el bronce tras caer 2-1 ante la cubana Anaisel León.
Por otro lado, el equipo femenil mexicano de basquetbol 3x3 avanzó a semifinales luego de superar 21-8 a su similar de Uruguay en el partido de cuartos de final. En la siguiente ronda, las tricolores se medirán hoy ante el representativo de Paraguay.
En la rama varonil, los mexicanos quedaron eliminados del certamen tras caer 17-19 ante Islas Caimán en el tercer partido de la fase de grupos.
Hasta el momento, la delegación nacional acumula 13 metales dorados, 21 platas y 23 bronces para un total de 57 preseas, con lo que se mantiene en el quinto lugar del medallero, el cual es liderado por Brasil (110), seguido de Colombia (56, con 21 oros).
Estados Unidos (59, con 14 metales dorados) y Chile (32, con 14 preseas áureas) ocupan la tercera y cuarta posición, respectivamente.