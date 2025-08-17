▲ Las mexicanas se impusieron en la prueba de clavados sincronizados en el trampolín de tres metros a Estados Unidos (plata) y Brasil (bronce). Foto @PanamSports

De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 9

Las clavadistas mexicanas Mía y Lía Cueva, de tan sólo 14 años de edad, aumentaron la cosecha de medallas de oro de la delegación tricolor en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que se celebran en Paraguay, tras coronar-se ayer en la final de trampolín tres metros sincronizado.

Con una puntuación de 289.32, las gemelas tricolores vencieron a las representantes de Estados Unidos (plata, con 274.50) y Brasil (bronce, con 222.36).

A su vez, David Vázquez se adjudicó la presea de plata en la final de trampolín un metro, al registrar 373.50 puntos. El oro fue para el cubano Frank Rosales (384.80), mientras el colombiano Miguel Tovar se quedó con el bronce (359.75). El también mexicano Jesús Agundez, quien en la ron-da preliminar había terminado en la primera posición (con 379.90 puntos) fue cuarto (359.45).

Por su parte, María José Sánchez y Suri Cueva avanzaron a la final de plataforma 10 metros individual femenil tras quedar ubicadas en la segunda (con 294.20 puntos) y tercera (293.60) posición, respectivamente, en la ronda preliminar. La pelea por las medallas se llevará a cabo este domingo.

Las squashistas Mariana Narváez, Ana Botello y Paola Franco aportaron otra presea áurea tras derrotar 2-0 a Ecuador en la final por equipos femenil.

En la rama varonil, los tricolores Wally Ávila, Santiago Medina y Gilberto Aceves ganaron el bronce.