Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. a12

Cartas para lluvia

En este libro, el lector encontrará una historia conmovedora. Lluvia, la protagonista, es una niña que se mudó de casa y de escuela. Vive sola con su mamá, Nieve, una mujer que se dedica a leer las cartas del tarot. Madre e hija llaman la atención por su forma de vida: están solas, sin la presencia de un hombre, algo que para algunos es inusual.

También resaltan las misivas que Lluvia recibe de su padre, un personaje excéntrico que viaja por lugares insólitos y que sólo los lectores habituales de Chimal reconocerán.

La escritora Gabriela Rábago Palafox advertía que la literatura infantil suele ser considerada como un arte menor, lo que lleva a muchos creadores a iniciarse en ella creyéndola más fácil. Sin embargo, Alberto Chimal demuestra lo contrario con una obra sencilla en forma, pero profunda en su mensaje.

Con una extrema sensibilidad y un toque de extrañeza, esta novela reivindica el valor de la literatura para los más pequeños, sin subestimarlos.

Autor: Alberto Chimal

Editorial: Akal

Número de páginas: 160

Todos los fines del mundo

Explorar las relaciones humanas nunca ha sido sencillo. Comprender las propias emociones –y aún más, las ajenas– representa un desafío constante. Quien se adentre en estas páginas encontrará una historia de corte metaficcional, en la que Angélica, una joven mexicana, intenta desentrañar, más allá de la terapia y la escritura, los vínculos y sentimientos que la unen a Susana y Manu, dos personas que marcaron su vida en una estancia académica en Madrid.

A través de las reflexiones de Angélica, Andrea Chapela conduce al lector hacia una sociedad utópica devastada por el cambio climático y los avances tecnológicos, que han transformado irreversiblemente el mundo conocido.

Entre saltos temporales –ya sea en México o en tierras gallegas– se despliega una narración híbrida, entre diario íntimo y novela, donde Angélica registra sus vivencias en una búsqueda por nombrar lo que siente, por entender el pasado desde la ficción y la memoria.

Autora: Andrea Chapela

Editorial: Random House

Número de páginas: 320

Las indómitas

Elena Poniatowska retrató la vida y obra de mujeres de la literatura, como Rosario Castellanos, Nellie Campobello, Josefina Vicens y Alaíde Foppa. También retomó a figuras alejadas del mundo de las letras, como Josefina Bórquez –Jesusa Palancares en Hasta no verte Jesús mío–, las otras soldaderas de la Revolución Mexicana y las trabajadoras del hogar. Asimismo, dio lugar a activistas y filósofas de la talla de Marta Lamas y Rosario Ibarra de Piedra.

Desde el título, Las indómitas, ya se da una idea del carácter de las personalidades plasmadas en el texto, una serie de figuras que fueron imposibles de “domar”.

Poniatowska retomó a quienes combatieron la misoginia, como Rosario Castellanos y Marta Lamas; Rosario Ibarra de Piedra, que encaró a las autoridades ante las injusticias, y Alíde Foppa, a quien la dictadura guatemalteca sólo pudo silenciar desapareciéndola.

Todas ellas, las trabajadoras del hogar, las soldaderas, las escritoras y las defensoras de los derechos humanos, dejaron testimonio de su existencia, de su talento y de su voz, que perdurarán en la historia colectiva.