Fueron esenciales en la construcción del proyecto emancipador
Domingo 17 de agosto de 2025, p. 5
La exposición Libertarias: Mujeres anarquistas, que se presenta en el Museo Nacional de la Revolución, busca rescatar y visibilizar el legado de mujeres que enfrentaron al poder político, económico y patriarcal en el México revolucionario, lo que abre una ventana histórica para la audiencia en la Galería Media Luna.
La exhibición pone en el centro a figuras como Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, pionera del feminismo revolucionario en México, y Emma Goldman, ícono del anarquismo internacional. Ambas articularon la lucha en contra de la explotación capitalista y la subordinación a las mujeres.
En el contexto de la Revolución, y junto a símbolos como Ricardo Flores Magón y Emiliano Zapata, las mujeres fueron fundamentales en la construcción del proyecto emancipador: “El anarquismo en México tuvo un componente feminista radical que cuestionó la dominación en todas sus formas: el Estado, la Iglesia y el matrimonio como instituciones opresoras”.
Con curaduría a cargo de Liliana Nava Diosdado, la muestra se estructura en dos ejes: por un lado, visibiliza a las mujeres mexicanas vinculadas con el anarquismo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX desde una perspectiva alejada de las distorsiones contemporáneas del término ‘libertario’, y analiza su papel de agitadoras, educadoras y organizadoras; por otro, entrelaza el internacionalismo libertario y las redes de apoyo mutuo que construyeron en todo el mundo.
Una de las piezas más destacadas es Ecos de Rebeldía, de Marilia Castillejos Meléndrez, quien rescató imágenes tejidas de mujeres claves de ese movimiento. La muestra está compuesta por videos, fotos, textos históricos y obra plástica que transporta a la audiencia a la época.
La exposición puede visitarse hasta el 30 de agosto en el Museo Nacional de la Revolución (Plaza de la República, Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc). Entrada libre.