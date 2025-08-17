De la redacción

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 5

La exposición Libertarias: Mujeres anarquistas, que se presenta en el Museo Nacional de la Revolución, busca rescatar y visibilizar el legado de mujeres que enfrentaron al poder político, económico y patriarcal en el México revolucionario, lo que abre una ventana histórica para la audiencia en la Galería Media Luna.

La exhibición pone en el centro a figuras como Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, pionera del feminismo revolucionario en México, y Emma Goldman, ícono del anarquismo internacional. Ambas articularon la lucha en contra de la explotación capitalista y la subordinación a las mujeres.

En el contexto de la Revolución, y junto a símbolos como Ricardo Flores Magón y Emiliano Zapata, las mujeres fueron fundamentales en la construcción del proyecto emancipador: “El anarquismo en México tuvo un componente feminista radical que cuestionó la dominación en todas sus formas: el Estado, la Iglesia y el matrimonio como instituciones opresoras”.