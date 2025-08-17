▲ Julie Rochus, con un corno francés; Uriel Vélez, en el oboe; la flautista Rocío Varela, el clarinetista Erick Rivas y la fagotista Griselda Herrera, integrantes del Quinteto Saturnino. Foto cortesía del Cenart

Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 5

El Quinteto Saturnino, además de promover la música escrita especialmente para quinteto de alientos, se enfoca en promover obras de compositoras mexicanas “con una gama de estilos diversa, desde música nueva con técnicas extendidas, hasta lo experimental, al igual que acercamientos muy tradicionales con tonalidades comunes”.

Hoy concluyen una gira por varias ciudades del país con el concierto Compositoras de América en el Quinteto de Alientos en el Centro Nacional de las Artes (Cenart).

El programa consistirá de seis piezas, tres de su álbum Cinco al viento: Áporo, de Nathalie Gutiérrez; Gestus, de Gabriela Maravilla, y Río arriba Viento abajo, de Jimena Contreras. Las otras tres son Qwindtet, de Katerine Hoover, y Tzigane, de Valerie Coleman, ambas estadunidenses, y Suite para quintero de alientos, de la canadiense Elizabeth Raum.

El Quinteto Saturnino es originario de Aguascalientes y está conformado por la fagotista Griselda Herrera, la flautista Rocío Varela, Uriel Vélez en el oboe, el clarinetista Erick Rivas y Julie Rochus en el corno francés.

La agrupación se fundó en 2017 con la intención de promover música escrita especialmente para quinteto de alientos, “porque se usa mucho que las agrupaciones tocan arreglos”, dijo Herrera. La idea fue del clarinetista, “quien nos llamó a cada uno y nos dijo cuál esa su intención “. El nombre del quinteto hace referencia al conocido pintor hidrocálido Saturnino Herrán.

Artistas emergentes

A lo largo de los años el quinteto ha tenido la suerte de que “compositoras emergentes nos regalen música”, entre ellos Nubia Jaime Donjuan, en 2019. “De allí nos surgió el interés de buscar a otras compositoras. Decidimos pedir una beca de coinversiones al Fonca en lo que lanzamos una convocatoria para compositoras emergentes. Pensamos que sería poca la respuesta; sin embargo, recibimos muchas propuestas. Elegimos cinco y de allí sacamos un disco de mujeres mexicanas”.