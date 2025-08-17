E

l apellido Ponzanelli en México está íntimamente ligado con la escultura. Hace años, conocí un panteón en homenaje a los periodistas desaparecidos. Y entre varios monumentos vi el busto de Miguel Ángel Granados Chapa y me parece que otro de Manuel Buendía. Todas estas lápidas de mármol, adornadas con letras muy destacadas, habían sido obra de escultores de la familia Ponzanelli, con quien ahora platico.

–Soy Pedro Ramírez Ponzanelli y tengo 52 años.

–Hace años, tu papá me hizo una cabeza muy bonita con una cabellera también bonita para el cementerio de los periodistas, pero resucité y el gran escultor Ponzanelli tuvo que conservarla en su casa hasta próximo aviso. Sin embargo, conocí el sitio donde quedaría develado al lado de otros compañeros muy queridos que me han precedido, como Manuel Buendía…

–Pienso que fue mi abuelo el que hizo su efigie, Elena…

–Visité el panteón de periodistas, está en un lugar de tierra sembrada de bustos de bronce, entre ellos, Miguel Ángel Granados Chapa, oriundo de Pachuca, y Manuel Buendía, quienes fueron sobresalientes entre los analistas políticos de los años 40, 50 y casi hasta los 70. Creo que este sitio lleva el nombre de Parque de los Periodistas Ilustres.

–Yo soy hijo de Rosa María Ponzanelli, quien a su vez es hija de Octavio Ponzanelli, quien le da el nombre a toda la dinastía Ponzanelli. Rosa María Ponzanelli fue una escultora destacada: hizo un monumento a Sor Juana Inés de la Cruz de 9 metros de altura en Tlalnepantla y causó sensación. También hizo el primer monumento a La Mujer Universal con una perspectiva de crecimiento, ya que puede pensarse en colocar ahí a otras mujeres destacadas. La escultura de Sor Juana Inés de la Cruz es un gran emblema de la fortaleza femenina muy distinta a la que hoy se pondera. En aquel momento, se quería reconocer a la grandeza femenina y no teníamos en México un monumento a la mujer universal, aunque sí contamos con uno a la madre, muy bien situado, que el 10 de mayo de cada año se convierte en un sitio ideal para rendir homenaje a la mujer. Incluso muchas familias, además de los acostumbrados paseantes, acuden ese día al Monumento a la Madre en la plaza Melchor Ocampo y dejan ramos de flores al pie de la estatua.

“Cuando primero en 1917 se colapsa por el terremoto un monumento, el arquitecto Gabriel Mérigo Basurto, reconocido por todos, lo restaura; tuve el honor de que él me llamara para trabajar a su lado y él fue un maestro excepcional.”

–En el Monumento a la Madre solían reunirse feministas, como la inolvidable Martha Acevedo, quien convocó a un buen número de mujeres gracias a su talento y su compromiso. Recuerdo haber visto ahí en la explanada a la economista Ifigenia Martínez, de pie junto al delegado, quien anunció que había decidido erigir monumentos a otras mujeres sobresalientes e Ifigenia festejó esta iniciativa con mucho entusiasmo.