▲ El editor y poeta Hermann Bellinghausen leyó un poema de Mahmud Darwish en el Hemiciclo a Juárez, donde se develó un “antimonumento” contra el genocidio en Gaza. Foto Jair Cabrera Torres

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 3

El Hemiciclo a Juárez fue ayer escenario de una jornada cultural a favor de la paz y la autonomía de Palestina.

Integrantes de la Alianza Latinoamericana por Palestina contra el Apartheid realizaron el segundo y último día del Encuentro Nacional de Solidaridad con Palestina y los Pueblos que Resisten contra el Sionismo, con un programa que combinó palabra, instalación y música frente a decenas de jóvenes y adultos.

El acto comenzó a las 15:30 horas con la lectura de la declaración política, seguida de un comunicado por los periodistas de Al Jazeera asesinados en Gaza. Entre los asistentes resonaron consignas como: “¡Ya basta de genocidio!” y “¡Apoyar a Palestina es apoyar a México!”. Jóvenes artistas intervinieron las estructuras metálicas que rodean el monumento, pintándolas con los colores rojo, verde, blanco y negro de la bandera de ese país.

También se repartieron carteles con mensajes como “¡Alto al genocidio!”, “Defender Gaza es defender la humanidad” y “La neutralidad es complicidad con el genocida” y se promovieron campañas de firmas para exigir la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel.

Uno de los voceros señaló que las obras intervenidas a menudo son borradas, pero que el colectivo las reinstalaría tantas veces como fuera necesario. “Si esto sucede por vez 40, lo volveremos a hacer”, afirmó, y destacó la persistencia del acto frente a la injusticia y el olvido.

La lectura de un poema de Mahmud Darwish (1941-2008), a cargo del editor y poeta Hermann Bellinghausen, fue uno de los momentos más simbólicos del acto. “Este autor fue refugiado interno y migrante constante; durante su juventud fue encarcelado”, dijo antes de recitar: “Sobre nosotros hablan dos pájaros / Dispara al enemigo / Qué has hecho con el café de mi madre / ¿Cuál fue mi crimen? / Nunca te liberarás de mí / Él abraza a su asesino.”