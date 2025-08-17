▲ Imagen incluida en Mongolia: Del desierto del Gobi a los montes de Altái, que se presenta en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Foto Philippe Paquet

Omar González Morales

Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025

La exhibición Mongolia: Del desierto del Gobi a los montes de Altái, que se presenta en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo (MNCM), realizada por el fotógrafo Phillippe Pacquet, es un punto focal para entender el estilo de vida de ese emblemático país asiático que alguna vez fue el centro de uno de los imperios más importantes en la historia.

La muestra, compuesta por 25 imágenes, es un recorrido a través de las variadas etnias que habitan desde el desierto de Gobi, al sur del país, hogar de comerciantes de camellos cuyas fronteras colindan con China, hasta el helado norte de la rugosa orografía de Altái, donde habitan los jinetes kazajos que domestican águilas reales y que recorren las heladas estepas en las fronteras con Rusia.

Francés de nacimiento, pero residente en Estados Unidos, Phillippe Pacquet es un fotógrafo de cepa. Se ha inspirado en el trabajo de Rodrigo Moya, Henri-Cartier Bresson, entre otros, y su admiración por otras culturas lo ha llevado a varias regiones del mundo como Hawái, Papúa Nueva Guinea y, por supuesto, México.

En entrevista con La Jornada, el fotógrafo habló sobre su interés en las variadas culturas de las etnias de Mongolia, a la cual se sintió invariablemente atraído luego de ver algunas imágenes de un viaje que realizó uno de sus amigos:

“Me maravilló que no es una cultura única. La gran variedad etnias y tribus que habitan en ese país y que siguen con un estilo de vida tradicional me parece algo interesantísimo. Es un país muy grande, pues en su totalidad pueden llegar a cubrir 80 por ciento de México, pero también hay muchos parajes solitarios”, dijo Phillippe Pacquet.

La travesía de Pacquet en Mongolia duró tres semanas, en las cuales convivió con miembros de las tribus kazajas que habitan los montes de Altái, una estepa helada. Ahí plasmó la habilidad de los habitantes para entrenar águilas reales, sus compañeras de cacería. Un punto en común con México, pues es la misma especie que aparece en la bandera nacional.

Esa tradición se enseña por generaciones, como se puede mostrar en los retratos que el fotógrafo hizo a los habitantes de esa etnia, quienes viven como nómadas usando yurtas (casas de campañas hechas de pieles) como refugios ante el frío. Además de su gran capacidad como jinetes, una de las grandes fortalezas que en su tiempo hicieron de esa cultura uno de los ejércitos más poderosos del mundo.