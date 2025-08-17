Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 26

Este domingo los capitalinos decidirán el destino de 2 mil 143 millones 295 mil 975 pesos en la consulta ciudadana del presupuesto participativo, monto que corresponde a 4 por ciento de los recursos anuales asignados a las 16 alcaldías.

Los montos que corresponden a las mil 781 unidades territoriales y 56 pueblos y barrios originarios fueron determinados por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), con base en la fórmula prevista en la Ley de Presupuesto Participativo con 50 por ciento proporcional y la otra mitad bajo criterios de indicadores de pobreza, incidencia delictiva, condición de pueblo originario, área rural y población residente y flotante.

Van desde 368 mil 366 pesos el más bajo, que corresponde a la colonia El Ruedo en la alcaldía Álvaro Obregón, hasta 9 millones 963 mil 823 pesos del pueblo de San Antonio Tecómitl en Milpa Alta, el más alto.

Este año en El Ruedo se someterán a consulta tres proyectos: mantenimiento a escaleras en Callejón Teotihuacan; pintura en fachadas y techado en las escalinatas de Prolongación Teotihuacan, mientras que en San Antonio Tecómitl, como pueblo originario, la población optó en asamblea comunitaria por un proyecto único de sustitución y rehabilitación de la red secundaria de agua potable.