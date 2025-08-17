Sandra Hernández García

Tu colonia

Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 25

Sede del primer multifamiliar de México; hogar de presidentes y artistas, y locación de una película de Hollywood, es la colonia Del Valle en la alcaldía Benito Juárez, una de las más modernas y reconocidas de la capital.

Esta zona se divide en cuatro áreas: norte, centro, sur y Tlacoquemécatl del Valle, que eran fondo lacustre de la antigua Tenochtitlán, según autoridades capitalinas, de ahí surgió su nombre, pues ese terreno fértil era el centro del valle de México.

Muchas de sus calles tienen nombres de frutas como Duraznos, Tejocotes, Manzanas o Moras, ya que era un lugar donde antiguamente se sembraban y cosechaban estos alimentos. Los grandes terrenos se convirtieron en haciendas, granjas y ranchos cuyos denominaciones eran Pilares, San Borja y Amores, mismos que siguen vigentes en calles y avenidas.

Después, algunas vías heredaron nombres de filántropos mexicanos como Luz Saviñón, Félix Cuevas, Gabriel Mancera, entre otros, por destinar parte de sus fortunas a obras de asistencia social.

Debido a su ubicación, la colonia Del Valle fue de las primeras en urbanizarse, por lo que se construyó en 1930 el parque Luis Gonzaga Urbina, mejor conocido como Parque Hundido, en un espacio donde antiguamente una empresa fabricaba ladrillos, situación que originó que el terreno quedara desnivelado.

Para acceder a él se debe bajar por sus diversas escaleras. A lo largo de sus senderos se encuentran reproducciones de monolitos de culturas prehispánicas, como una cabeza olmeca, entre otros.

Como parte de la urbanización se construyó una línea de tranvía y miles de viviendas, entre ellas la edificación del primer multifamiliar de la Ciudad de México, el llamado Centro Urbano Presidente Alemán (CUPA) en 1947.

La obra la llevó a cabo el arquitecto Mario Pani, quien se inspiró en un modelo francés de unidad habitacional. El proyecto que inició con 800 viviendas, terminó en mil 80, y actualmente es uno de los multifamiliares más importantes de la capital. Frente a él se encuentra el Hospital 20 de Noviembre, erigido en 1961, nosocomio donde se efectuó el primer trasplante de corazón en 1989.