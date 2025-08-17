Josefina Quintero M.

Ante el registro de nueve socavones que han afectado la red del drenaje, en la zona oriente de la alcaldía Iztapalapa, el Gobierno de la Ciudad de México intervendrá la avenida de Las Torres, la cual será sometida a una rehabilitación integral.

De acuerdo con el informe, el sistema de desfogue de las aguas residuales tiene una antigüedad de más de 40 años de operar y su vida útil ya concluyó. Las afectaciones en las tuberías fueron detectadas en un tramo de dos kilómetros de esa vialidad, por lo cual serán sustituidas.

En las últimas semanas en la zona se han detectado nuevos socavones, que en total sumaron nueve oquedades, de los cuales tres están en proceso de subsanarse. El subsecretario de Planeación y Proyectos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, Raúl López, informó que los trabajos iniciarán con un levantamiento topográfico para ubicar los puntos críticos que estarían en riesgo de colapso.

Explicó que una vez terminado el levantamiento topográfico se realizarán trabajos de ingeniería y planeación; después, se pasará a una etapa administrativa y de licitación, para proceder a la ejecución.