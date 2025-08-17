En las últimas semanas se detectaron nueve socavones
Domingo 17 de agosto de 2025, p. 24
Ante el registro de nueve socavones que han afectado la red del drenaje, en la zona oriente de la alcaldía Iztapalapa, el Gobierno de la Ciudad de México intervendrá la avenida de Las Torres, la cual será sometida a una rehabilitación integral.
De acuerdo con el informe, el sistema de desfogue de las aguas residuales tiene una antigüedad de más de 40 años de operar y su vida útil ya concluyó. Las afectaciones en las tuberías fueron detectadas en un tramo de dos kilómetros de esa vialidad, por lo cual serán sustituidas.
En las últimas semanas en la zona se han detectado nuevos socavones, que en total sumaron nueve oquedades, de los cuales tres están en proceso de subsanarse. El subsecretario de Planeación y Proyectos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, Raúl López, informó que los trabajos iniciarán con un levantamiento topográfico para ubicar los puntos críticos que estarían en riesgo de colapso.
Explicó que una vez terminado el levantamiento topográfico se realizarán trabajos de ingeniería y planeación; después, se pasará a una etapa administrativa y de licitación, para proceder a la ejecución.
La principal colonia afectada por los hundimientos es la López Portillo; sin embargo, de acuerdo con vecinos la situación se extiende hasta San Lorenzo Tezonco, San Antonio y llega hasta la alcaldía Tláhuac.
El pasado viernes se realizó una asamblea con vecinos de la colonia López Portillo y comerciantes que se instalan en el camellón de la avenida Las Torres donde se llevarán a cabo los trabajos, que se tiene previsto durarán ocho meses.
Debido al proceso de rehabilitación, la alcaldía Iztapalapa realiza reuniones con los vendedores que se instalan en el camellón de la avenida para realizar las obras sin afectar a los comerciantes y que se llegue a acuerdos que beneficien a todos.
En tanto, la alcaldesa de Iztapalapa Aleida Alavez expuso que desde la aparición del primer socavón se ha atendido la emergencia para salvaguardar la seguridad de quienes transitan por la zona, porque el objetivo principal es salvaguardar la integridad de la población.