▲ Una firma de alimento canino colocó varias carpas y mamparas para promocionar su producto. Foto Vecinos Hipódromo

Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 23

Vecinos de la Hipódromo Condesa se manifestaron ayer para detener “la invasión y privatización” de espacios públicos que, señalaron, promueve la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

Cerraron la avenida México y su cruce con Michoacán para impedir que una empresa de comida para perros se apoderara de manera temporal del área destinada a las mascotas en el parque México y que promocionara su marca.

Los residentes señalaron que este caso no es el primero, porque bajo el nombre de “activaciones comerciales” la alcaldesa ha autorizado que empresas y marcas estén utilizado puntos de la colonia como espacios para anunciarse.

Mencionaron entre los sitios, además del parque México, puntos del camellón de Ámsterdam, así como áreas verdes de unidades habitacionales, donde ha avalado que se realicen estas actividades con fines de lucro.

Los vecinos colocaron un tendedero informativo sobre Michoacán para impedir la circulación vehicular y el ingreso de los trabajadores de Dog Chow que ya habían colocado varias carpas y mamparas de promoción en el área canina.

En los letreros exigían que los espacios públicos fueran destinados a la gente y no a las marcas, su hartazgo por la renta de la colonia Hipódromo a las empresas.

Además de cuestionar la “doble moral de Alessandra”, porque: “combate la corrupción… de otros”, “dice escuchar a la ciudadanía, pero ignora voces, oficios y firmas”, “se presenta cercana a vecinos, pero responde sólo a empresas”, “habla de legalidad, pero permite actos fuera de la ley”, entre otros cuestionamientos que se leían.