Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 8

La presidencia nacional de Morena llamó a sus correligionarios a no hacer públicas sus diferencias. En referencia a críticas de militantes en Jalisco sobre la falta de democracia interna y uso patrimonialista y centralista del partido, recordó que éste cuenta con una Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, donde se pueden dirimir conflictos ante las posturas distintas que naturalmente existen en la actividad política. Afirmó que el proceso de renovación partidista servirá para dar cabida a esas expresiones y respaldó el trabajo de la dirigencia actual de Morena en el estado, encabezada por Erika Pérez García.