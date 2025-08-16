Política
Ver día anteriorSábado 16 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/16. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Instan a la discreción a morenistas/
A nterior
S iguiente
 
Instan a la discreción a morenistas
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 16 de agosto de 2025, p. 8

La presidencia nacional de Morena llamó a sus correligionarios a no hacer públicas sus diferencias. En referencia a críticas de militantes en Jalisco sobre la falta de democracia interna y uso patrimonialista y centralista del partido, recordó que éste cuenta con una Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, donde se pueden dirimir conflictos ante las posturas distintas que naturalmente existen en la actividad política. Afirmó que el proceso de renovación partidista servirá para dar cabida a esas expresiones y respaldó el trabajo de la dirigencia actual de Morena en el estado, encabezada por Erika Pérez García.

A nterior
S iguiente