sesinar a un periodista es callar una voz, intentar ocultar un hecho que pone en evidencia a quien aprieta el gatillo o lanza el misil. Es atacar a una sociedad que dejará de recibir la palabra lejana de quien sufre, por ejemplo, un genocidio. ¿Quién puede atestiguar cómo son masacrados niños y niñas, o cómo abren su pequeña boca por un poco de harina, o el ataque aéreo a una fila de gente en busca de un plato de comida? ¿Quién puede registrar la bomba sobre un hospital o la que destruye una ciudad entera?: los y las periodistas que todos los días arriesgan su vida en la Franja de Gaza para que las imágenes y testimonios de la extrema crueldad lleguen a más ojos, incluyendo a los que no quieren ver.

En octubre de 2023, hace exactamente un año y 10 meses, Israel decidió exterminar al pueblo palestino sin importar las consecuencias pues, hasta el momento, no las ha tenido. Quienes organizan el mundo no sólo lo están permitiendo, sino que lo cubren con el manto de la impunidad. Más de 60 mil muertes trasmitidas en tiempo real ante una audiencia que no puede sostener la mirada ante el horror que ha cruzado el umbral de lo imaginable: el que hace que la humanidad deje de serlo.