El posimperialismo pierde el sentido común

l posimperialismo hace gala aún de su exigua existencia, sobre la base de imponer aranceles e insultar soberanías propias y extrañas. Lo hace a los países con tratados comerciales y relaciones diplomáticas, debidas a un número considerable de lanzamientos de improperios y dislates, ausentes del sentido común y sin el respeto que merece cada nación.

El neoimperialismo de Estados Unidos sobrendeudado, con más de 37 billones de dólares en ascenso, 123 por ciento de su PIB, hace perder el juicio de gobernabilidad que cada día golpea, al tratar de imponer aranceles a países amigos y enemigos, sin ton ni son.

Al posimperialismo le apareció su contraparte con nuestro país: un pueblo hecho gobierno que, desde 2018 y replicado en 2024. Nada surge en la vida sin su contrario, amén de un sinnúmero de naciones que también pugnan y defienden su soberanía, como lo reitera la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Lo mismo le surgió a los antiguos partidos derechizados con más de cuatro décadas de corrupción y simulaciones. Les llegó su oposición con la 4T ante la pérdida de liderazgo con el pueblo y vencidos luego por quienes sí lograron la unión.

Con sus traspiés, el neoimperialismo, a punto de originar la tercera guerra mundial donde no habría vencedores ni vencidos, pugna ahora por la paz en Ucrania y conflictos en el mundo, con la reunión de los presidentes ruso y estadunidense, en espera de que tengan la sensatez necesaria y eviten una confrontación en aras del humanismo mundial.

Rubén Cantú Chapa

Magistrado Mondragón, sin argumentos para anular elección del PJ

El magistrado electoral Reyes Rodríguez Mondragón insiste en que la distribución sistemática y generalizada de listas (coloquialmente llamadas acordeones), es motivo para anular las votaciones de ministros. No puede probar su dicho porque los resultados no hablan sino de una gran variedad en la distribución de los votos, pero el asunto de fondo radica en que el citado magistrado pretende descalificar la inteligencia de millones de personas que hicieron su propio análisis a partir de listas, intercambio con otras y otros ciudadanos e investigación en la página del INE para tomar decisiones sobre cada personaje.

Y tiene la intención de inhabilitar a la gente que demostró mayor convicción democrática y participativa a diferencia de quienes llamaron a no votar, a no participar y a no ejercer su ciudadanía y que, por último, abogan por invalidar el resultado. “No señor Rodríguez”, habría que decirle, “no votamos por inercia, sino por convicción y con análisis”.

Lo otro y verdaderamente sorprendente es que intenta utilizar el término “acordeón” con una cuestión negativa para inducir al sufragio. Debe saber el señor Rodríguez que en las campañas no se hace otra cosa que inducir al voto a partir de argumentaciones. Se ha hecho siempre con los medios de la televisión, la radio, los periódicos, los volantes, los mítines y de muy variadas y creativas fórmulas como ocurrió en la campaña para el Poder Judicial.

Con el criterio contra las listas, el señor Rodríguez pretendería anular el uso de todos los medios porque inducen al voto. Y debería saber, como ha ocurrido en México, que la intensidad de las campañas no determinan la elección, sino sólo son un factor en la conciencia cada vez mayor de las y los mexicanos.

Eduardo del Castillo V.

Invitaciones

Conversatorio

Brújula Metropolitana invita al conversatorio Balance binacional de mexicanos en el exterior, con la activista María García, de la Organización Binacional Migrante Aztlán. La cita es hoy a las 17 horas en Misantla 11, colonia Roma Sur (instalaciones de la Central Campesina Cardenista), a tres calles del Metro Centro Médico. Entrada libre.