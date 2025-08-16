T

ras 10 días de conversaciones en Ginebra, la reunión del Comité Intergubernamental de Negociación (INC, por sus siglas en inglés) se suspendió sin haber alcanzado acuerdo alguno en torno a su objetivo de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos. Hace un año tuvo el mismo final el encuentro organizado en Corea del Sur, con lo que ya van dos cumbres en las que se evade todo compromiso para reducir el crecimiento exponencial de la producción de plásticos y establecer controles mundiales sobre las sustancias químicas tóxicas utilizadas para fabricarlos.

El fracaso en establecer un tratado global que aborde uno de los mayores problemas contemporáneos da cuenta tanto del poder de las compañías petroquímicas y de la industria del plástico, las cuales desplegaron más de 200 cabilderos a fin de sabotear los acuerdos, como de la falta de conciencia acerca de los peligros que los polímeros suponen para el planeta y para la humanidad. La exasperante inacción frente a los plásticos contrasta, por ejemplo, la velocidad con que la comunidad internacional atajó la amenaza de los fluorocarburos (compuestos de amplios usos industriales, responsables de un daño catastrófico a la capa de ozono antes de ser prohibidos) una vez que se probó su carácter nocivo, así como con el despliegue de energías renovables y vehículos electrificados frente al cambio climático. Cabe aventurar que la indolencia con que se deja crecer la crisis de los plásticos, en particular los de un solo uso, se explica, al menos en parte, porque los grandes intereses económicos detrás de ellos no han encontrado una forma de rentabilizar las soluciones, y porque hasta ahora se las han arreglado para desviar el grueso de los daños a las naciones y las personas de menores recursos.

Los datos son estremecedores. Desde 1950, se han producido más de 9 mil 500 toneladas de plásticos, de las cuales por lo menos 7 mil millones ya fueron desechadas. Además, la producción se ha incrementado de manera exponencial: sólo en 2022 fueron fabricadas 475 toneladas, y se prevé que en 2060 se alcancen mil 200 toneladas anuales. En la actualidad, 60 por ciento de los productos plásticos son de un solo uso, y más de 23 millones de toneladas llegan cada año a los océanos. Aunque existe la percepción errónea de que los plásticos sólo causan un daño estético, la realidad es que por lo menos 4 mil de las 16 mil sustancias usadas en su elaboración han sido catalogadas como peligrosas. De la mayoría de las restantes ni siquiera se ha determinado su inocuidad o toxicidad, por lo que cada día producimos y empleamos todo tipo de bienes sin conocer sus efectos sobre el ambiente y el cuerpo humano. Lo que está probado es que el vertido de plásticos en cuerpos de agua lleva al colapso total de las cadenas tróficas, aniquilando ecosistemas enteros.