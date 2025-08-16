Puebla. Una mujer falleció y un hombre resultó herido por impactos de bala, luego que presuntos integrantes de Antorcha Campesina y de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre se enfrentaron ayer en inmediaciones del estadio Cuauhtémoc, en esta ciudad, previo al partido de futbol entre el club Puebla y San Luis, informó la Secretaría de Seguridad estatal.

Periódico La Jornada Sábado 16 de agosto de 2025, p. 23

De acuerdo con testigos, los integrantes de ambas organizaciones comenzaron la disputa de manera verbal y luego llegaron a agresiones físicas, lanzaron piedras y se escucharon disparos de arma de fuego.

Antorcha Campesina aseguró que no estuvo involucrada en el conflicto. La fiscalía estatal realiza las investigaciones correspondientes.