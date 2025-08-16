Estados
Un muerto y un herido deja choque entre ambulantes
La Jornada de Oriente
Periódico La Jornada
Sábado 16 de agosto de 2025, p. 23

Puebla. Una mujer falleció y un hombre resultó herido por impactos de bala, luego que presuntos integrantes de Antorcha Campesina y de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre se enfrentaron ayer en inmediaciones del estadio Cuauhtémoc, en esta ciudad, previo al partido de futbol entre el club Puebla y San Luis, informó la Secretaría de Seguridad estatal.

De acuerdo con testigos, los integrantes de ambas organizaciones comenzaron la disputa de manera verbal y luego llegaron a agresiones físicas, lanzaron piedras y se escucharon disparos de arma de fuego.

Antorcha Campesina aseguró que no estuvo involucrada en el conflicto. La fiscalía estatal realiza las investigaciones correspondientes.

