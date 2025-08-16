Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 22

Guanajuato, Gto., Antes de que terminara su administración, el gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (2018-2024) otorgó 3.2 millones de pesos a Picolíssima, empresa agrícola del entonces secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, y de su esposa Geraldine Franco Padilla, denunció la diputada de Morena, Hades Aguilar Castillo.

La Secretaría de Desarrollo Agroalimentario que encabezó Paulo Bañuelos Rosales, actual titular del Parque Agro Tecnológico Xonotli, entregó el 5 de julio de 2024 el recurso a la compañía del ex jefe policiaco, dedicada a la siembra y comercialización de productos agrícolas.

La transferencia de esos recursos públicos “es corrupción”, acusó la legisladora en entrevista.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, reveló que el caso ya es investigado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG)

“Lo que tengo entendido es que no es un apoyo directo a él, es a través de su esposa mediante una empresa”, refirió Jiménez Lona.

La diputada difundió un video donde preguntó: “¿cómo quieren que la gente confíe en este gobierno si premian a esos funcionarios con millones de pesos?”.

En una comparecencia de Alvar Cabeza de Vaca, Hades Aguilar preguntó al secretario sobre si “su empresa ha obtenido contratos, apoyos o financiamientos por parte del sector público”.

“Hemos visto que le va muy bien secretario, no nos puede engañar”, señaló la legisladora. En esa ocasión el ex funcionario enfatizó: “no hay un solo peso, de ningún tercero ni de gobierno federal ni estatal ni municipal”.