Emir Olivares Alonso y Fernando Camacho

Enviado y Reportero

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 14

Chetumal, QR., Aunque casi 2 millones de derechohabientes ya terminaron de pagar el préstamo que les otorgó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), muchos de ellos no han concluido el trámite de liberación de hipoteca, pues no tienen dinero para cubrirlo, por lo que dicho organismo inició un programa para asumir ese costo.

En la conferencia matutina de la mandataria, el director del instituto, Octavio Romero Oropeza, señaló que la falta de cancelación de hipotecas es un “problema muy grande, porque en el país hay 2 millones de derechohabientes que ya pagaron sus créditos y creen que por ese hecho ya se pueden ir a su casa y ya cumplieron”.