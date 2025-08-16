Sábado 16 de agosto de 2025, p. 14
Chetumal, QR., Aunque casi 2 millones de derechohabientes ya terminaron de pagar el préstamo que les otorgó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), muchos de ellos no han concluido el trámite de liberación de hipoteca, pues no tienen dinero para cubrirlo, por lo que dicho organismo inició un programa para asumir ese costo.
En la conferencia matutina de la mandataria, el director del instituto, Octavio Romero Oropeza, señaló que la falta de cancelación de hipotecas es un “problema muy grande, porque en el país hay 2 millones de derechohabientes que ya pagaron sus créditos y creen que por ese hecho ya se pueden ir a su casa y ya cumplieron”.
Sin embargo, “falta el trámite de la liberación de la hipoteca, y la inmensa mayoría, 93 por ciento de estos 2 millones, no ha hecho ese trámite, algunos porque lo desconocen y otros porque saben que cuesta mucho dinero. Es un trámite que cuesta en promedio 15 mil pesos; la gente no tiene para pagarlo”.
Ante ello, apuntó, en el Infonavit “estamos llevando a cabo esta cancelación gratuita de hipotecas para todos los 2 millones de derechohabientes”. En el contexto de ese programa, que ya inició, el jueves se firmó un convenio con el gobierno de Quintana Roo, para que allí “se haga de manera masiva y expedita”.