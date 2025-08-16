Deportes
De vuelta en casa
Sábado 16 de agosto de 2025, p. a10

El director técnico Diego Cocca regresó al Atlas, equipo al que consagró bicampeón tres años antes, luego de la renuncia presentada por el mexicano Gonzalo Pineda. El argentino, de 53 años, dirigió a la escuadra rojinegra de 2020 a 2022, periodo en el que fue campeón en los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022. “Los trofeos son el pasado, ahora hay otra realidad, otro plantel y otro desafío que es demostrar que tengo capacidad para transformar equipos como lo hicimos aquella vez, hay que trabajar día a día para poder armar un plantel que sea competitivo. Tenemos mucho por crecer y mejorar”, dijo ayer el entrenador en su presentación.

