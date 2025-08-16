▲ En la primera foto, Eoin French, quien adoptó el nombre del guerrero protector Talos. En la segunda, el artista trabajando con Ólafur Arnalds en su disco A Dawning, un álbum con obras tejidas con poesía, como una referencia noble a la más alta manifestacion del amor. Foto tomadas de redes sociales

Pablo espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. a12

El nuevo disco de Ólafur Arnalds es una clara manifestación de la esperanza. Brilla, destella, escancia su generosa luminosidad a lo largo de ocho piezas realizadas al alimón con el músico irlandés Eoin French, quien tomó el nombre artístico de Talos en honor al guardián de Creta, un gigante de bronce, un cuidador, un protector.

Estamos frente a un álbum típico de Ólafur Arnalds, tejido con poesía, voz y voces. Un álbum bello, apapachador. El discurrir de las obras nos dota de una atmósfera de familia. Conocemos esos acordes en teclados, sabemos de los pasajes profundos en violonchelo, nos solazamos en andaduras de cuarteto de cuerdas y nuestra alma se eleva cuando un coro entona atados de flores, salpicaduras de una fuente danzarina, elaboraciones exquisitas.

El álbum comienza con la primera de muchas reflexiones que hace Talos:

Entiendo lo que es la música,

como un regocijo juvenil,

siempre en comunidad

a partir de actos creativos en solitario,

como el organista de una iglesia

o el chamán que toca los tambores,

eso es la música,

algo que nos conecta a algo

Y mientras Talos reflexiona en voz alta, escuchamos cantos de aves, sonidos de la vida cotidiana en Islandia, escenas con niños. Alegría. Y el sonido característico de Ólafur Arnalds: ondas electrónicas expansivas activadas desde un teclado. La primera pieza, la reflexión de Talos acerca del acto creativo, se titula Shared time y define lo que será todo el disco: compartir, departir, una convivencia entre personas con sonidos.

En consecuencia, la segunda pieza del disco, Signs, habla de “el amor que nos sostiene” y también de:

Nuestro cielo que se tiende

e incendia de luz el océano

y junta la memoria de nuestros caídos

y abrazamos a todos ellos juntos

Enseguida, la pieza titulada Bedrock canta también al amor, al gozo (“vuela sobre estos signos / gravita siempre en torno al amor/ el palacio para nosotros forasteros / nos cubre de oro) en acompasado diapasón. La atmósfera es idílica, un bonito sueño. Las frases en piano discurren lentas mientras Talos erige en canto bosques, montañas, melopeas. Avanza como una canción de cuna, navega lentamente en el horizonte luminoso. Escuchamos coros como ecos, nubes luminosas. Una música de particular belleza.

El capítulo siguiente es como un himno, una hoguera al centro del círculo que formamos quienes estamos escuchando, ojos cerrados, música de humo y vapor y niebla. Es tan dulce y encantadora que nos hace sonreír todo el tiempo. Es otra pieza típica de Arnalds.Borrowed time, la siguiente, es otra reflexión de Talos, en medio recitativo acompasado por los sonidos electrónicos plenos de paz característicos de Ólafur, como ondas expansivas.

Suena un interludio mágico de instrumentos de cuerdas amplificado por reverberaciones electrónicas. Todo está en orden, todo está en paz. Escuchamos a continuación la pieza que da título al disco. La belleza de la música indie en plenitud. Poesía sonora. La voz de Talos asciende como un ave y se tiende en el firmamento en su soberanía.

La manera de cantar de Talos es encantadora, entendiendo por encanto la poesía. Su vehemencia nos lleva a emociones positivas. Su anhelo es su logro porque todo está en orden cuando canta, todo está en paz, en una serenidad de encantamiento.

La potencia de su voz se une a la potencia de la instrumentación, que consiste en emisiones electrónicas, actividades de Arnald, que logran dimensiones insospechadas, como por ejemplo, sonar como una gran cantata de Bach sin que éste sea el propósito manifiesto, sino la intención creativa convertida en acto. Una música en remolino, una exaltación de los sentidos y un despertar de la conciencia, siempre en un furor en calma; incandescente.

La pieza séptima nos trae el viejo piano vertical de Ólafur, el mismo que trajo a México en dos ocasiones: enero de 2019 y julio de 2022. Una espléndida orientación hacia el divertimento, con respiración de clepsidra y un solo de violonchelo en notas altas en medio de vapores de amanecer. Un amanecer, es lo que escuchamos en este disco, que así se llama, por cierto: A Dawning.