▲ En colonias donde esta semana hubo inundaciones se efectúan trabajos de desazolve. Foto La Jornada

Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 26

Las lluvias de esta semana dejaron mil 455 viviendas dañadas en las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztacalco, de acuerdo con cifras del Gobierno de la Ciudad de México; de las casas con daño, 417 tienen un nivel de afectación catalogado en rojo, es decir, el agua superó 50 centímetros de altura dentro de los inmuebles.

La titular del Ejecutivo local, Clara Brugada, aseguró que concluyeron las tareas de limpieza en casas y calles de ocho colonias afectadas, entre ellas San Juan de Aragón, Azteca y Progresista, así como seis unidades habitacionales; en todas se otorga atención a familias damnificadas con servicios de salud y comedores públicos, entre otros.

Aunado a eso, este sábado se entregarán apoyos económicos a las que resultaron afectadas, esto independientemente del pago que deberá hacer el seguro por emergencias que tiene contratado el gobierno local.

Al señalar que la alcaldía Gustavo A. Madero fue la que tuvo más viviendas dañadas, Brugada explicó que en todas esas zonas se realizan labores preventivas de desazolve para evitar más afectaciones.