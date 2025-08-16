Trabajadores que cobran comisiones y propinas lamentan cierre de tres días
Sábado 16 de agosto de 2025, p. 25
A las 14 horas de este viernes el centro comercial Mítikah fue reabierto, luego de que el martes por la noche sus actividades quedaron suspendidas tras la falla en uno de sus elevadores donde tres personas quedaron atrapadas.
La demora en la apertura se originó por la tardanza en la entrega de documentos, lo que para los negocios que ahí se encuentran implicó una pérdida de varios días de ventas, así como para los trabajadores que complementan sus ingresos con propinas o comisiones.
El consorcio, propiedad de la inmobiliaria Fibra Uno, no contaba con la bitácora actualizada del funcionamiento del sistema de ascensores en las instalaciones, por lo cual se mantuvo por casi tres días la suspensión total de actividades del centro comercial.
El documento requerido permitió evaluar y conocer a detalle la operación, mantenimiento y condiciones que presentan los elevadores con el fin de verificar de que no hay peligro para los visitantes; una vez que fueron entregados y dictaminados, se reanudaron las actividades.
Además de las bitácoras, se revisó el programa interno de protección civil, el aval de verificación de los elevadores y escaleras mecánicas de la plaza, el visto bueno de seguridad y operación de las instalaciones actualizados, así como la constancia de seguridad estructural.
Sobre la revisión en materia de protección civil que se realizará a todos los establecimientos que se encuentran en el edificio, se informó que dicha área institucional llevará a cabo la inspección técnica para constatar que se cumplen las normas.
Trabajadores de diferentes establecimientos que reanudaron sus labores lamentaron las pérdidas en sus ingresos al no trabajar por tres días porque ganan por comisiones o reciben propinas que van desde 50 a 70 por ciento de sus ingresos semanales.
Comentaron que aunque el cierre fue la noche de martes, entre semana prepararían las ofertas por el regreso a clases.