Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 25

A las 14 horas de este viernes el centro comercial Mítikah fue reabierto, luego de que el martes por la noche sus actividades quedaron suspendidas tras la falla en uno de sus elevadores donde tres personas quedaron atrapadas.

La demora en la apertura se originó por la tardanza en la entrega de documentos, lo que para los negocios que ahí se encuentran implicó una pérdida de varios días de ventas, así como para los trabajadores que complementan sus ingresos con propinas o comisiones.

El consorcio, propiedad de la inmobiliaria Fibra Uno, no contaba con la bitácora actualizada del funcionamiento del sistema de ascensores en las instalaciones, por lo cual se mantuvo por casi tres días la suspensión total de actividades del centro comercial.

El documento requerido permitió evaluar y conocer a detalle la operación, mantenimiento y condiciones que presentan los elevadores con el fin de verificar de que no hay peligro para los visitantes; una vez que fueron entregados y dictaminados, se reanudaron las actividades.