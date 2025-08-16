▲ En la conflagración de la factoría de muñecos en la alcaldía Iztacalco no se reportaron heridos. Foto Víctor Camacho

Sábado 16 de agosto de 2025

Una explosión ocasionada por acumulación de gas en el edificio de departamentos ubicado en la esquina de Edzna y San Borja, colonia Independencia, en Benito Juárez, dejó seis personas lesionadas, así como daño estructural en el primer nivel por la onda expansiva que voló paredes y ventanas.

El director general del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que a las 5:30 de la mañana ocurrió el siniestro, cuando el residente de uno de los departamentos del primer nivel iba a encender el calentador del baño.

Comentó que seis personas recibieron atención médica sin que fuera necesario trasladarlas a un hospital, y calculó que el daño estructural en el primer piso del inmueble es de 200 metros cuadrados.

El estruendo no causó un incendio, pero generó crisis nerviosa entre los residentes del inmueble donde habitaban 32 familias.

Antes del mediodía, personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil colocó sellos en los que se lee que la propiedad de planta baja y tres niveles, con 60 años de antigüedad es considerado de “alto riesgo”.

La titular de la dependencia, Myriam Urzúa Venegas, señaló que el gobierno capitalino asumirá el costo de la rehabilitación de los departamentos con recursos del programa Mejoramiento de Vivienda del Instituto de Vivienda local, lo cual llevará al menos cuatro meses, de allí que se habilitarán refugios para las familias que lo requieran, además de que recibirán una ayuda económica mensual para renta.