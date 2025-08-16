Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 25

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó de forma unánime, con 53 votos, la reforma a la Ley de Cultura Cívica que establece infracciones especiales relacionadas con el uso indebido del espacio y la vía pública a fin de sancionar abusos de los franeleros, así como prevenir posibles actos delictivos.

Los cambios a dicha legislación, que entrarán en vigor 30 días después de su publicación en la Gaceta Oficial, imponen una sanción de 25 a 36 horas de arresto inconmutable por apartar con cualquier objeto lugares de estacionamiento en la vía y el espacio público, obstaculizar o impedir de cualquier manera su uso para estacionar, aprovecharse indebidamente de esas áreas para obtener un beneficio y exigir de cualquier manera a una persona la obtención de un pago por vigilar, estacionar, cuidar, lavar o asear vehículos.

En su régimen transitorio, establece que el gobierno local, por medio de las secretarías del Trabajo y Fomento al Empleo y de Desarrollo Económico, deberán poner a disposición de las personas infractoras programas de empleo y apoyo a proyectos productivos.

“Extorsiones disfrazadas”

Al presentar el dictamen al pleno, a partir de una iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el diputado de Morena Pedro Haces dijo que en esta ciudad “el espacio público es del pueblo y lo que es del pueblo no se aparta, no se cobra, no vende, no se renta”; agregó que en muchas ocasiones estas actividades son “una extorsión disfrazada de un servicio”.