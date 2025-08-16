▲ Ante las constantes fallas en el sistema eléctrico en la línea 2, se anunciaron trabajos de remodelación urgentes. Foto Marco Peláez

Elba Mónica Bravo y Alejandro Cruz

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 24

El Gobierno de la Ciudad de México adelantará los trabajos de mantenimiento anual en la línea 2 del Metro, luego del corto circuito que obligó a suspender el servicio en dicha ruta el pasado jueves durante más de tres horas, situación que se repitió la mañana de este viernes por media hora en el tramo de Tasqueña a Hidalgo, es decir, en 15 de las 24 estaciones.

Al afirmar que “no hay una situación grave en la línea 2”, la titular del Ejecutivo local, Clara Brugada, sostuvo que los trabajos que se realizarán incluyen el mejoramiento del sistema de tracción y alimentación eléctrica, aislamiento de vías, red de prevención de incendios, iluminación en túneles e impermeabilización.

En conferencia de prensa, la funcionaria agregó que dichas obras no requieren el cierre de estaciones, por lo que en breve se iniciarán trabajos de mejoramiento, que incluyen los andenes, por lo que se aplicarán recursos de manera inmediata.

“Vamos a acelerar tanto el mantenimiento de la propia línea como el de los trenes”, expresó la mandataria capitalina, quien aclaró que son trabajos de conservación anuales, muy distintos a la intervención que se hará de la línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, la cual será renovada y en cuyo proyecto ejecutivo ya se trabaja.

Agregó que la causa del corto circuito del jueves fue por filtraciones de agua y destacó que se tiene todo un programa para hacer frente a afectaciones por la lluvia en la red del Metro, aunque aclaró que las obras para evitar inundaciones en la línea A arrancarán después de la temporada de precipitaciones.