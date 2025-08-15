Cesar Arellano García

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó la segunda etapa de las Guías Judiciales de Conducción de Audiencias en Materia Laboral, con énfasis en Derecho Colectivo 2025, “lo que convertirá al país en la primera nación en América Latina en contar con una herramienta de esta naturaleza para la impartición de justicia”.

En la presentación realizada en el auditorio Vicente Aguinaco Alemán de la sede del CJF, se dijo que las guías constituyen un logro de enorme trascendencia que coloca a dicho consejo a la vanguardia de la impartición de justicia en la región latinoamericana, y consolidan una cultura jurídica que comprende, protege y honra al trabajo como un pilar de la dignidad humana.