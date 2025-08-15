Política
Denuncian “dilación” en caso de militantes del EPR desaparecidos
 
Periódico La Jornada
Viernes 15 de agosto de 2025, p. 16

Familiares y organizaciones sociales que acompañan los casos de Gabriel Cruz y Edmundo Reyes, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) que desaparecieron en Oaxaca a manos de militares y policías estatales en mayo de 2007, acusaron de “dilación” a las autoridades federales que integran la Comisión Especial de Búsqueda (CNB) para el caso, ya que a tres años de la creación de esta instancia no ha habido avance en las investigaciones.

Nadine Reyes, hija de Edmundo, reiteró su exigencia a la CNB y la Fiscalía General de la República para que cumplan con la sentencia de la Suprema Corte, que ordena al Estado mexicano investigar el paradero de ambos luchadores sociales y tomar medidas de reparación.

