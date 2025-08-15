De la Redacción

Viernes 15 de agosto de 2025

Servando Gómez Martínez, La Tuta, exlíder de La familia michoacana, fue ingresado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, penal en el que también están recluidos los capos Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, y Rafael Caro Quintero, líder del cártel de Guadalajara.

La Tuta fue entregado el pasado 12 de agosto como parte de un grupo de 26 delincuentes bajo proceso, entre quienes figuran Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis y cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, cabeza del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Daniel Pérez Rojas, El Cachetes, fundador de Los Zetas, y Juan Carlos Félix Gastélum, El Chavo Félix, yerno de El Mayo Zambada y encargado de las finanzas del cártel de Sinaloa.

En el Centro de Detención, Servando Gómez, también fundador del grupo criminal Los caballeros templarios, fue registrado con el número 01585-512. Ahí deberá permanecer al menos hasta el día de su audiencia, programada para el 23 de octubre.