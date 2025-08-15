Clara Zepeda

La incidencia delictiva cibernética de menores de edad en México va al alza, evidenció el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través de los resultados que arrojó el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2025.

Los incidentes cibernéticos, los cuales se refieren a los registros de aquellos eventos, sucesos o conductas que podrían estar relacionados con algún probable hecho delictivo en el que se utilicen medios electrónicos o informáticos para su comisión, aumentaron de forma considerable para los menores de edad de 2023 a 2024.

De acuerdo con el Inegi, los principales incidentes que se registraron en el país fueron el acoso contra el menor de edad, que se duplicó en los últimos 12 meses al pasar de 718 a mil 400 de 2023 a 2024.

Amenazas contra el menor reportó un aumento anual de 24.46 por ciento en 2024. El ciberbullying subió 15.48 por ciento; la pornografía se disparó 189.57. Mientras que los incidentes por el robo de contraseñas en redes sociales reportó un alza de 161.82 por ciento.

Cabe mencionar que el censo no incluyó la información de la Ciudad de México, la entidad con el mayor sistema de seguridad pública subnacional del país, debido a que no presentó a tiempo la información, informó el Inegi.

El Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal precisó también que para los adultos, las amenazas se triplicaron en un año, al pasar de 6 mil 334 incidentes en 2023 a 19 mil 679 en 2024. Los fraudes de soporte técnico subieron 183.3 por ciento, mientras que la extorsión aumentó 19.63 por ciento en el periodo de referencia.