Viernes 15 de agosto de 2025, p. 13
Al considerar que hubo una “estrategia de distribución sistemática y generalizada” de acordeones, el magistrado electoral Reyes Rodríguez Mondragón propone anular las votaciones por ministros.
“Esa irregularidad actualizó las causales de nulidad correspondientes al uso de financiamiento ilícito y la violación grave a los principios constitucionales que rigen la materia electoral”, indica el proyecto que será presentado en la siguiente sesión de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Apenas en la sesión del miércoles pasado, Reyes Rodríguez consideró que debían solicitarse pruebas para ahondar en el análisis de la eventual distribución masiva de acordeones. Sus colegas aseveraron que el TEPJF no es instancia investigadora y menos de elementos que los inconformes no adjuntaron en sus medios de impugnación.
El proyecto difundido anoche se refiere a los juicios de inconformidad interpuestos por Isaac de Paz González, Olivia Aguirre Bonilla, Rosa Elena González Tirado y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico contra el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que declaró la validez de la elección de ministros.
El magistrado ponente indica que existe “plena coincidencia” entre los candidatos que aparecieron en los materiales y los que ganaron, y concluye que la estrategia fue determinante en los resultados electorales.