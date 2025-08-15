Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 13

Al considerar que hubo una “estrategia de distribución sistemática y generalizada” de acordeones, el magistrado electoral Reyes Rodríguez Mondragón propone anular las votaciones por ministros.

“Esa irregularidad actualizó las causales de nulidad correspondientes al uso de financiamiento ilícito y la violación grave a los principios constitucionales que rigen la materia electoral”, indica el proyecto que será presentado en la siguiente sesión de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Apenas en la sesión del miércoles pasado, Reyes Rodríguez consideró que debían solicitarse pruebas para ahondar en el análisis de la eventual distribución masiva de acordeones. Sus colegas aseveraron que el TEPJF no es instancia investigadora y menos de elementos que los inconformes no adjuntaron en sus medios de impugnación.