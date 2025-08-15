De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 11

El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes, se reunió con una comitiva de funcionarios estadunidenses, encabezada por el comisionado adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), James Collins, y a la que también acudieron integrantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Luego del encuentro realizado en la sede del INM, el funcionario federal sostuvo que “reafirmamos la colaboración de atender los retos comunes en materia migratoria, a través del diálogo franco, la cooperación permanente y el respeto a la soberanía de nuestras naciones, como lo ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.