Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 9

En el proyecto presupuestal del Instituto Nacional Electoral (INE) para el próximo año no hay reducción del monto destinado al sostenimiento de la nómina, pues consejeros y funcionarios aseguran que son derechos laborales protegidos por la Constitución y las leyes.

Fuentes de alto nivel del órgano dijeron que sí harán ajustes en algunos rubros, como gastos de alimentación (representación) y se pondrán topes a la contratación de personal de honorarios, no así en salarios y prestaciones, cuyo monto general tiene incluso un ligero aumento para hacer frente a la inflación.

De un presupuesto “base” de 12 mil 452 millones de pesos, esto es, lo dedicado exclusivamente a la operación del INE, 74.7 por ciento corresponde a servicios personales (capítulo 1000).

El anteproyecto será analizado hoy a las 11 de la mañana en la Comisión Temporal de Presupuesto, a fin de que el lunes próximo se lleve al Consejo General; en total, prevé solicitar a la Cámara de Diputados una partida de 18 mil 159.3 millones de pesos (más lo correspondiente al financiamiento público a partidos políticos).

Como publicó este diario, el presupuesto base es la cifra citada de 12 mil 425.2 millones de pesos, y 5 mil 702 millones para los 10 programas de la Cartera Institucional de Proyectos, incluidos aquí 3 mil 119 millones para organizar consultas populares, en caso de que se presenten solicitudes y sean aprobadas.

En dicha cartera se prevé solicitar 667.2 millones para empezar la organización del proceso electoral federal de 2027.

La novedad para 2026 es una ampliación de la partida para recuperar la inversión en tecnología, porque ante el recorte del año en curso no hubo dinero para actualizar sistemas ni para mejorar los mecanismos de blindaje del padrón comicial.