Iván Evair Saldaña y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 8

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el vuelo del avión no tripulado de Estados Unidos sobre el estado de México se realizó en zonas delimitadas “para una investigación especial de delincuencia organizada”, siempre bajo supervisión del gobierno mexicano y con respeto a la soberanía nacional.

En la conferencia del pueblo de ayer, justificó que solicitaron el apoyo a Estados Unidos porque México no cuenta con drones de este tipo. Se trata de un modelo MQ-9B, diseñado para tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

La mandataria afirmó que la solicitud de préstamo se hizo dentro de los marcos de colaboración bilateral sobre “equipos que no se tienen en México”, práctica que, reveló, se ha implementado desde gobiernos pasados.

“Es a petición del gobierno de México la solicitud de préstamo. ¿Qué características debe tener? Que sea exactamente en la zona en donde se está pidiendo, que haya vista permanente del gobierno de México a lo que se está observando en ese momento y algunas otras características como parte de la colaboración y el respeto a las soberanías. No es algo nuevo, no es que ahora se haya hecho por primera vez; se ha hecho en años anteriores”, dijo en Palacio Nacional.