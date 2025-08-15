Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 7

Fue un inusual informe de labores el que ayer presentó Gerardo Fernández Noroña (Morena) para dar cuenta de su año como presidente del Senado; primero, con una ceremonia formal en la vieja casona de Xicoténcatl, que incluyó un concierto de música barroca, y luego, fuera de ese recinto legislativo, un virtual mitin con tamales y mariachi para sus simpatizantes.

Durante la pasada legislatura, la primera de la 4T, varios de quienes presidieron esa cámara del Congreso rindieron también su informe en actos a los que se convocó a funcionarios, miembros del Poder Judicial y otros invitados, pero no con el agregado que ayer hizo Fernández Noroña, de colocar una carpa afuera de la antigua sede con sillas para más de un centenar de personas.

En ambos pronunció discursos “políticos políticos”, como definió, y aunque sostuvo que cierra un ciclo, señaló que “el 31 de diciembre, a las 12 de la noche, se me hace calabaza la presidencia del Senado”, pero dejó claro que seguirá con los recorridos que cada semana lleva a cabo por todo el país, “promoviendo la unidad de Morena”, dijo.

La asistencia no fue la esperada. Estuvo acompañado por el coordinador de la bancada guinda, Adán López Hernández, quien se recupera de una operación en la rodilla, además de una veintena de senadores y diputados morenistas, los dirigentes de PT y PVEM, Alberto Anaya y Karen Castrejón, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, quien asistió en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.