Fernando Camacho y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 6

Las recientes lluvias en la Ciudad de México no sólo provocaron un socavón en la Cámara de Diputados, sino que también dañaron oficinas de parlamentarios y dejaron al descubierto instalaciones eléctricas subterráneas, por lo que el recinto legislativo recortará algunos gastos para atender esa eventualidad, que no estaba contemplada.

Así lo indicó el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, quien aseguró que aunque hay condiciones de seguridad para trabajadores y diputados, “las lluvias atípicas de días recientes provocaron daños a las instalaciones, incluso socavones, que (por fuera) se ven sólo espacios de dos por un metro, pero abajo son enormes”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política admitió que el fenómeno de las lluvias “puso al desnudo las instalaciones que no tenían la protección ni la cama debida (de concreto) en el traslado de aguas negras, tubos e instalaciones eléctricas. También se dañaron oficinas de diputados, porque goteó y se inundaron algunos pisos”.