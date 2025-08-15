Viernes 15 de agosto de 2025, p. 6
Las recientes lluvias en la Ciudad de México no sólo provocaron un socavón en la Cámara de Diputados, sino que también dañaron oficinas de parlamentarios y dejaron al descubierto instalaciones eléctricas subterráneas, por lo que el recinto legislativo recortará algunos gastos para atender esa eventualidad, que no estaba contemplada.
Así lo indicó el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, quien aseguró que aunque hay condiciones de seguridad para trabajadores y diputados, “las lluvias atípicas de días recientes provocaron daños a las instalaciones, incluso socavones, que (por fuera) se ven sólo espacios de dos por un metro, pero abajo son enormes”.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política admitió que el fenómeno de las lluvias “puso al desnudo las instalaciones que no tenían la protección ni la cama debida (de concreto) en el traslado de aguas negras, tubos e instalaciones eléctricas. También se dañaron oficinas de diputados, porque goteó y se inundaron algunos pisos”.
Informó que se revisa desde cuándo no se recubrían los techos del recinto legislativo con impermeabilizante, y estimó que será hasta la semana entrante cuando se tengan los estudios técnicos completos sobre los daños a la infraestructura de la cámara y el costo que implicará repararlos.
“No hay un presupuesto que hayamos... nadie sabía de esto, son causas imprevistas, pero tenemos que atenderlo y debemos recortar alguna cosa de lo que sí teníamos previsto para destinarlo a atender esas fallas”, explicó.
Además de San Lázaro, en el país “hay mucho que hacer en materia de protección civil... cómo poder enfrentar estos cambios climatológicos provocados por la destrucción del medio ambiente”, declaró.