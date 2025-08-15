D

omesticado hace 6 mil años en la Amazonia ecuatoriana, el cacao llegó a México y Centroamérica mil 500 años después. Las culturas azteca y maya lo preparaban como bebida, mezclado con otros ingredientes. Fue también moneda de intercambio y ha sido desde entonces una fuente de energía y usado de forma medicinal.

Los conquistadores españoles lo llevaron a Europa y su cultivo se expandió después por otros continentes. Hoy el cacao tiene gran importancia en el mundo como materia prima para elaborar una bebida de alta demanda: el chocolate. Suiza, Holanda y Bélgica elaboran chocolate de gran calidad y en diversas presentaciones. Además de la alimentaria, también lo utilizan las industrias farmacéutica y cosmética para cremas humectantes y tratamientos capilares, por ejemplo.

De África proviene 70 por ciento de la materia prima para elaborarlo. Destacadamente de Costa de Marfil y Ghana. Es cultivado y cosechado por cerca de 2.1 millones de niños de entre 5 y 15 años de edad. Medio millón más provienen de Mali y Burkina Faso. Trabajan en condiciones deplorables, en la peor forma de explotación infantil.