▲ Un cortocircuito que las autoridades atribuyeron a las lluvias ocasionó caos en la línea 2 de Metro y la suspensión del servicio desde Tasqueña hasta Colegio Militar. El percance se produjo en la zona de vías, entre las estaciones Pino Suárez y Zócalo, donde los usuarios debieron ser evacuados de los vagones. Foto Jorge Ángel Pablo García

D

onald Trump insiste en provocar a la presidenta de México y a la muy mayoritaria porción de mexicanos que no aceptan los planes intervencionistas de la Casa Blanca y los poderes fácticos adjuntos (o dominantes).

Ya había dicho a principios de mayo pasado que Claudia Sheinbaum tenía “tanto miedo” de los cárteles del narcotráfico que no podía “pensar bien” ante el ofrecimiento trumpista de enviar soldados a México para enfrentarlos. Ayer, soltó la referencia irrespetuosa (y no por cuestiones de género, sino de urbanidad institucional) de que México (también Canadá) hace lo que él indica.

Megalómano, narcisista y fanfarrón, el presidente de Estados Unidos pretende erosionar la figura política de la presidenta de México y, acaso, conseguir de ella una respuesta airada de botepronto que permita al botarate vecino seguir avanzando en su guerra no declarada formalmente.

La presidenta Sheinbaum, a su vez, respondió sin mencionar al destinatario: “Y por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el mundo: en México, el pueblo manda”, dijo en un acto realizado en una sección del Bosque de Chapultepec.

Más allá de la insolencia de Trump y de la cautela de Sheinbaum, lo cierto es que Estados Unidos está en abierta campaña de acumulación de hechos y dichos que se acomodan al interés del vecino país y no parecen coordinados desde planos de soberanía mexicana ni de simetría que no existe. El más reciente de esos hechos es el relacionado con el avión no tripulado que Estados Unidos colocó en una parte del estado de México para espionaje altamente tecnificado, ante lo cual Palacio Nacional ha asegurado que sucedió “a petición” mexicana y bajo “supervisión” del gobierno claudista.

Pemex es el más reciente añadido a la canasta gringa de intervencionismo y desestabilización. Como si fuera un mínimo gesto de reciprocidad por la anticonstitucional entrega reciente de 26 mexicanos, Estados Unidos detuvo en su territorio a un ex director peñista de Pemex y se anunció que será deportado a México, donde se cumpliría una orden de aprehensión en su contra (ah, otro gesto amabilísimo de presunta reciprocidad: la FBI entregó a México un documento firmado por Hernán Cortés, que había sido robado del Archivo General de la Nación décadas atrás).