Eliminar plurinominales, exigencia nacional // Menos diputados, mejor democracia // Congreso ha servido a delincuentes para ocultarse
laudia Sheinbaum anuncia una Reforma Electoral profunda. Este es el tema del sondeo de la semana; los resultados aparecen en las gráficas.
Metodología
Participaron 4 mil 646 personas: X (Twitter), mil 542; Facebook, 503; El Foro México, 643; Instagram, 168; Threads, 290, y YouTube, mil 500. Utilizamos la app SurveyMonkey, que permite emitir votos y opiniones. Enseguida una selección.
X (Twitter)
Debemos bajar el tiempo de campaña, quitar a los senadores de minoría y bajar el número de diputados plurinominales; debemos apoyar a minorías, indígenas y migrantes exclusivamente.
@salze / Chicoloapan
Tenemos una democracia demasiado cara en comparación con los países de primer mundo.
Óscar López / Pachuca
Creo que ya es tiempo de hacer justicia a un pueblo que está harto de pagar a servidores que en nada sirven y se sirven con la cuchara grande.
Mario Olguín / Ciudad de México
No debemos tener elecciones y partidos tan caros. Lo que queremos es democracia.
Eugenia Navarro / Guadalajara
El Foro México
Los plurinominales no deben existir, nadie los eligió, y la mayoría sólo son levanta dedos.
Armando Barreto / Ciudad de México
Sólo los mapaches que hicieron su INE como les convenía, gastaban dinero a manos llenas y se repartieron los puestos por años, objetan que cualquier cambio es contra la democracia, su democracia. Hay que reducir diputados, senadores y dinero a los partidos. Votar no puede costar tanto. Con el dinero de los partidos mantenemos a todas las familias de los políticos.
Georgina Calderón / Estado de México
Que desaparezcan los legisladores plurinominales. Que en su lugar, por cada estado, se otorgue una diputación al partido que ocupe el segundo lugar en votación y una diputación al tercer lugar. En el caso de los senadores, por cada estado que se otorgue una senaduría al partido que ocupe el segundo lugar en votación.
Luciano Couder / Ciudad de México
Urge reformar el sistema electoral por uno que cueste 25 por ciento (de lo que cuesta hoy), que las votaciones se hagan en línea. Reducir 50 por ciento al Congreso legislativo y eliminar el financiamiento a los partidos políticos.
Delia Pérez / Zapopan
Urge una reforma, el PT y el Verde se negarán, así que tomemos nota.
Francisco Leal / Guadalajara
Threads
Se requiere gente que sume, independientemente de qué partido sea. A los de Morena los debe conducir el no mentir, el no traicionar y no robar.
Joel Flores Carro / Tlaxcala
El número de diputados me parece excesivo... Se ha usado la lista de plurinominales para dar cabida (y fuero) a prófugos y delincuentes.
Patricia Covarrubias / Estado de México
X: galvanochoa
Facebook: galvanochoa
TikTok: galvanochoa
Instagram: galvanochoa
Correo: galvanochoa@gmail.com