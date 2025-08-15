C

laudia Sheinbaum anuncia una Reforma Electoral profunda. Este es el tema del sondeo de la semana; los resultados aparecen en las gráficas.

Metodología

Participaron 4 mil 646 personas: X (Twitter), mil 542; Facebook, 503; El Foro México, 643; Instagram, 168; Threads, 290, y YouTube, mil 500. Utilizamos la app SurveyMonkey, que permite emitir votos y opiniones. Enseguida una selección.

X (Twitter)

Debemos bajar el tiempo de campaña, quitar a los senadores de minoría y bajar el número de diputados plurinominales; debemos apoyar a minorías, indígenas y migrantes exclusivamente.

@salze / Chicoloapan

Facebook

Tenemos una democracia demasiado cara en comparación con los países de primer mundo.

Óscar López / Pachuca

Creo que ya es tiempo de hacer justicia a un pueblo que está harto de pagar a servidores que en nada sirven y se sirven con la cuchara grande.

Mario Olguín / Ciudad de México

No debemos tener elecciones y partidos tan caros. Lo que queremos es democracia.

Eugenia Navarro / Guadalajara

El Foro México

Los plurinominales no deben existir, nadie los eligió, y la mayoría sólo son levanta dedos.

Armando Barreto / Ciudad de México

Sólo los mapaches que hicieron su INE como les convenía, gastaban dinero a manos llenas y se repartieron los puestos por años, objetan que cualquier cambio es contra la democracia, su democracia. Hay que reducir diputados, senadores y dinero a los partidos. Votar no puede costar tanto. Con el dinero de los partidos mantenemos a todas las familias de los políticos.