Pequeños negocios también son víctimas de la gentrificación

N

o debe tomarse sólo como un tema de moda. La segregación, expulsión, despojo o como quiera que se asuma la gentrificación, no solamente es un revulsivo negativo que afecta a moradores tradicionales en algunos barrios de la ciudad; arrastra también a trabajadores y micronegocios, igualmente muy arraigados en esas colonias donde operan los tiburones inmobiliarios. Véase si no. Soy de aquellos que aún leen La Jornada en su versión impresa, por lo que acudo cotidianamente desde 1985 al kiosco de periódicos a comprarla y me entero de que la propietaria de ese puesto sufre un segundo embate por parte de quienes continúan construyendo alojamientos de alquiler de corta estancia.

Después de ocupar una esquina (Alfonso Reyes y Saltillo, colonia Hipódromo) para atender la venta durante varias décadas, hace algún tiempo, por la construcción de un edificio a sus espaldas, fue obligada a desalojar su espacio y ocupar enfrente; tuvo que aguantar presiones y amenazas para trabajar allí. Ahora, en el lugar en el que tuvo que resignarse, otra construcción amenaza nuevamente su sustento, sobre el argumento de que se ve feo un puesto de periódicos en una esquina que quedará muy nice y muy cool; ahora ella y su puesto con décadas de servicio... estorban.

La propietaria de ese kiosco no sabe a quién acudir para defenderse de quien presume de contar con el apoyo de la alcaldesa y de “prominentes” políticos que impulsan las edificaciones “bonitas” y la limpieza de lo que “afea” la zona. No es justo por dondequiera que se le vea. Ningún trabajador amenazado hoy debe ser víctima de inmobiliarios, hoteleros y restauranteros de “alta gama”. Por un mínimo sentido de equidad y de justicia debe apoyarse a estos empleados, propietarios de micronegocios tan útiles socialmente como cualquier otro.

Si la disminución de kioscos de periódicos ya es grave por la digitalización de las publicaciones, que no se acreciente ahora también por la indiferencia y ambición de inmobiliaristas que buscan la estética, no del barrio, sino de la que engruesa sus ingresos, ni por la connivencia de autoridades sesgadas y vanidosas de similares intereses que los anteriores.

Muchos aún queremos y requerimos seguir comprando La Jornada en ése y otros tradicionales kioscos.

Manuel Javier Amaro Barriga

Superman, referencia de un buen ciudadano

Superman podría ser el superhéroe más simple. La suma de todos sus poderes lo hace indestructible y su única debilidad es una piedra de color verde llamada igual que su planeta natal. Quien tenga kriptonita puede vencerlo y siempre es Lex Luthor quien la posee. Parece que hay pocas oportunidades de contarnos grandes aventuras; sin embargo, sus historias suelen ser de las más emocionantes y emotivas del género.

A sus escritores les encanta ser subversivos: nos muestran su condición de migrante en tiempos de fronteras y aranceles, de hijo adoptado en tiempos de nuevas familias y de víctima de bullying en tiempos de tolerancia cero. Pero en lugar de usar su poder contra los débiles, el ser más poderoso del planeta elige protegerlos. Podría ser un supervillano, no obstante tenemos al mejor de nosotros.