onald Trump aseguró ayer que “México hace lo que le decimos que haga, y Canadá hace lo que le decimos que haga” en materia fronteriza, y que gracias a esa “obediencia” y a su política de criminalización de los migrantes “cero” personas han cruzado de manera irregular su límite sur en tres meses; en contraste con los millones de “prisioneros, drogadictos, pandilleros, vendedores de droga en miles y miles” y 11 mil 888 asesinos que ingresaron durante 2024. Además de hacer todas estas aseveraciones sin sustento alguno, el mandatario se jactó de que todo esto lo ha hecho sin aprobación del Congreso, es decir, ilegalmente.

Sin responder de manera directa, pero en evidente alusión a dichas declaraciones, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo difundió un video en el cual emite “un mensaje de México para el mundo: para cualquiera que tenga alguna duda, en México, el pueblo manda”.

Como tantas de las bravuconadas que el magnate lanza todos los días, la de ayer se produjo sin que viniera a cuento, durante una conferencia de prensa sin relación alguna con la seguridad fronteriza y sin que nadie le formulara una pregunta al respecto. En este sentido, podría tomarse como una muestra más de la puerilidad de quien padece una incontrolable dependencia del autoelogio y no puede vencer su necesidad de inventar éxitos que no ha cosechado y admiraciones que no recibe, incluso cuando la mentira es tan burda que no hace sino ponerlo en ridículo.

Asimismo, puede interpretarse que esta tendencia a fanfarronear se exacerba en momentos en que su gobierno hace agua, con un rechazo de 60 por ciento de los ciudadanos, de acuerdo a los últimos sondeos de opinión, una tasa de inflación que comienza a reflejar el impacto de su delirio arancelario, unas cifras de desempleo que desmienten de forma contundente la imaginaria creación de “millones y millones” de puestos de trabajo gracias a su guerra comercial unilateral, un déficit fiscal no visto en ocho décadas, y una pérdida de influencia global que se acelera conforme el republicano se empeña en humillar a aliados tan cercanos y fieles como la Unión Europea, Japón y Corea del Sur.