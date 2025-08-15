Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 27

Washington. Estados Unidos ordenó el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del mar Caribe para hacer frente a las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, dijeron ayer a Reuters dos fuentes informadas sobre la decisión.

Las fuentes tenían pocos detalles de la operación, pero el presidente Donald Trump ha querido utilizar a los militares para perseguir las bandas de narcotraficantes latinoamericanas que han sido designadas como organizaciones terroristas globales. El Pentágono había recibido instrucciones para preparar opciones.

Trump ha hecho de la represión de los cárteles de la droga un objetivo central de su gobierno, parte de un esfuerzo más amplio para limitar la migración y asegurar la frontera sur de Estados Unidos.