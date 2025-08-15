Viernes 15 de agosto de 2025, p. 27
Washington. Estados Unidos ordenó el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del mar Caribe para hacer frente a las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, dijeron ayer a Reuters dos fuentes informadas sobre la decisión.
Las fuentes tenían pocos detalles de la operación, pero el presidente Donald Trump ha querido utilizar a los militares para perseguir las bandas de narcotraficantes latinoamericanas que han sido designadas como organizaciones terroristas globales. El Pentágono había recibido instrucciones para preparar opciones.
Trump ha hecho de la represión de los cárteles de la droga un objetivo central de su gobierno, parte de un esfuerzo más amplio para limitar la migración y asegurar la frontera sur de Estados Unidos.
En los últimos meses, Washington ya ha desplegado al menos dos buques de guerra para ayudar en los esfuerzos de seguridad fronteriza y el tráfico de drogas. Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que el Departamento de Defensa comenzó a ordenar el despliegue de fuerzas aéreas y navales estadunidenses en el sur del mar Caribe.
“Este despliegue tiene como objetivo abordar las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos de organizaciones narcoterroristas especialmente designadas en la región”, dijo una de las fuentes.
La administración Trump designó en febrero al cártel de Sinaloa y otras bandas de narcotraficantes, así como al grupo criminal venezolano Tren de Aragua como organizaciones terroristas globales.