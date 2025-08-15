Afp

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 26

El presidente de Bolivia, Luis Arce, cambió ayer a todo el alto mando militar del país, a tres días de las elecciones presidenciales en las que la derecha se perfila como favorita luego de 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo. La última vez que el mandatario renovó la cúpula castrense fue en octubre de 2024, en un momento crítico, cuando partidarios del ex gobernante Evo Morales bloquearon vías nacionales que pusieron en aprietos su gestión. Los nuevos comandantes tienen la misión de “mantener la paz y la gobernabilidad del Estado” y “garantizar la estabilidad de todos los gobiernos legal y democráticamente constituidos”, dijo Arce en la ceremonia de nombramiento en el palacio de gobierno.