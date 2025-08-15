Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 26

Buenos Aires., Entre 60 y 100 personas han muerto en los últimos días en distintos lugares de Argentina víctimas de graves infecciones causadas por inyecciones de fentanilo adulterado por bacterias mortales, vendidas por un laboratorio local que habría distribuido un lote de 40 mil ampolletas en varios hospitales.

Ante esto, el presidente Javier Milei tuvo la reacción inesperada de comenzar la campaña electoral para las próximas votaciones legislativas encabezando un acto en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, advirtiendo que el juez Ernesto Kreplak, quien investiga al laboratorio y a los responsables de que haya salido a la venta un producto contaminado, es hermano de Nicolás Kreplak, ministro de Salud del gobierno del peronista Axel Kicillof, lo que provocó una indignación generalizada y un escándalo político que se debatía anoche en todos los medios del país.

Todo esto, en el marco de una crisis económica que llevó al gobierno a tomar medidas que afectan al sistema bancario argentino, y que puede derivar en la misma situación que llevó al estallido de diciembre de 2001.

En un acto en el teatro Atenas, cargado de insultos y violencia de los asistentes al referirse a los gobiernos del “kirchnerismo”, en realidad el sector más importante del peronismo, que encabeza la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Milei, motosierra en mano, sostuvo: “lo que es peor es cómo se han dedicado a colonizar tantos niveles del Estado, a nivel provincial y nacional; pueden salirse con la suya de cualquier barbaridad sin importar su gravedad. Tomemos por ejemplo el encubrimiento atroz a Ariel Furaro, un eterno socio kirchnerista por la causa del fentanilo (…). ¿Acaso les parece que el juez que tiene la causa sea justo el hermano del ministro de Salud de (el gobernador de la provincia de Buenos Aire, Axel) Kicillof? Ese es el modelo del ami­guismo, corrupción, encubrimiento y crimen que ya destruyó el país. Y que no quieren soltar en esta provincia a pesar de todo el daño que causa”.