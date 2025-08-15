Afp, Ap, Europa Press y Sputnik

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 26

Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller de Uruguay, Rubén Ramírez Lezcano, firmaron ayer en esta capital un acuerdo sobre las solicitudes de “tercer país seguro para compartir la carga” de la migración irregular.

Con el pacto, los solicitantes de asilo rechazados por el gobierno estadunidense serán trasladados a la nación sudamericana y tendrán “la oportunidad de tramitar sus solicitudes de protección en Paraguay, lo que permite a nuestros países compartir la carga que supone la gestión de la inmigración ilegal y poner fin al abuso del sistema de asilo de nuestro país”, señaló Rubio.

Mientras, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que el estado abrirá un nuevo centro de detención llamado Depósito de deportación (Deportation Depot), con una capacidad para albergar hasta 2 mil migrantes.

Indicó que la nueva cárcel de migrantes, que operará junto con el Alcatraz de los caimanes, será inaugurada “pronto”. El nuevo centro, que trabajará con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la agenda de deportación masiva del presidente, estará en una antigua prisión estatal.

“La razón de esto no es simplemente albergar a las personas indefinidamente. Queremos procesar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales a su país de origen. Ese es el objetivo”, expuso DeSantis.

Respuesta a redistritación de los republicanos en Texas

El gobernador de California, Gavin Newsom, prometió “responder al fuego con fuego” e informó ayer que su estado impulsará una iniciativa para redefinir sus distritos electorales, en un intento de contrarrestar un esfuerzo del presidente estadunidense, Donald Trump, de manipular las votaciones al Congreso del próximo año con la finalidad de proteger su escasa mayoría republicana.