Crece el clamor: ¡basta!
Periódico La Jornada
Viernes 15 de agosto de 2025, p. 25

“En medio del conflicto, el desplazamiento y la falta de agua potable, la leche materna es fundamental para los bebés. Para seguir amamantando, las madres de Gaza necesitan suficiente comida nutritiva, seguridad y apoyo. Unicef está sobre el terreno apoyando a madres y niños, pero se necesita urgentemente un alto el fuego y ayuda a gran escala para proteger su salud.”

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)

“¿Qué clase de mundo hemos construido para permitir que al menos 100 niños mueran de hambre mientras la comida, el agua y los suministros médicos para salvarlos esperan a sólo kilómetros de distancia en un cruce fronterizo?”

Save the Children

