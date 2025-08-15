Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 25

“En medio del conflicto, el desplazamiento y la falta de agua potable, la leche materna es fundamental para los bebés. Para seguir amamantando, las madres de Gaza necesitan suficiente comida nutritiva, seguridad y apoyo. Unicef está sobre el terreno apoyando a madres y niños, pero se necesita urgentemente un alto el fuego y ayuda a gran escala para proteger su salud.”