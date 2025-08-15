▲ Los palestinos pelean entre sí para recolectar la ayuda humanitaria que países árabes y europeos lanzaron desde el aire en la ciudad de Gaza debido al bloqueo terrestre impuesto por Tel Aviv. Foto Ap

▲ Shamm, de 2 años, internada en el hospital Nasser en Jan Yunis, tiene un desorden genético que afecta su desarrollo, pero no hay forma en Gaza de que le puedan hacer las pruebas que necesita. Foto Ap

Afp, Ap, Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 25

Jerusalén. Israel recrudeció ayer su ofensiva en la franja de Gaza, donde mató al menos a 54 palestinos, 13 de ellos solicitantes de ayuda, y dejó heridos a 831, mientras que el ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, pidió acelerar un proyecto para construir más de 3 mil 400 viviendas en Cisjordania y anexar este territorio palestino reocupado, en respuesta a los anuncios de varios países de reconocer a un Estado palestino.

“Esta realidad finalmente entierra la idea de un Estado palestino, porque no hay nada que reconocer y nadie a quién reconocer”, declaró Smotrich tras señalar que quienes quieren reconocerlo “obtendrán una respuesta de nuestra parte sobre el terreno (...) con hechos concretos: casas, barrios, carreteras y familias judías que construyen sus vidas”.

El funcionario llamó “al primer ministro Benjamin Netanyahu a aplicar la soberanía israelí en Judea y Samaria (nombre bíblico que utilizan los israelíes para referirse a Cisjordania reocupada), a abandonar definitivamente la idea de una partición del país y a garantizar que, para septiembre, los hipócritas líderes europeos ya no tengan nada que reconocer”.

Smotrich, en este contexto, elogió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al embajador de Washington en Tel Aviv, Mike Huckabee, a quienes consideró como los “verdaderos amigos de Israel como nunca antes hemos tenido”.

El desarrollo de E1, una zona abierta al este de Jerusalén que lleva más de dos décadas en estudio, pero se congeló debido a la presión de gobiernos estadunidenses anteriores, incluye la construcción de departamentos que ampliarán el asentamiento de Maale Adumim, indicó el funcionario.

Israel ocupa Cisjordania desde 1967, donde viven unos 3 millones de palestinos junto con unos 500 mil israelíes instalados en colonias que son ilegales según el derecho internacional.

En el poblado palestino de Atara, centro de Cisjordania reocupada, colonos perpetraron por segunda vez un ataque con bombas molotov contra viviendas, vehículos y propiedades, poco después de otra agresión en la aldea de Susya, donde se reportaron varios heridos, informó The Times of Israel en su página web.

En más condenas a Israel, la Unión Europea, Reino Unido y la Organización de Naciones Unidas calificaron como “ilegal” y “una violación del derecho internacional” el nuevo plan de asentamiento E1 en Cisjordania reocupada e instaron a Israel a desistir.