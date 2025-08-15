▲ Muro decorado con mensajes políticos y sociales en Anchorage, Alaska, de cara a la reunión entre el presidente Donald Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la que se abordará el conflicto en Ucrania. Foto Ap

Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025

Moscú. El titular del Kremlin, Vladimir Putin, alabó este jueves los “muy enérgicos y sinceros” esfuerzos del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, para “poner fin a los combates y a la crisis (como él denomina el conflicto en Ucrania), así como para alcanzar acuerdos que respondan a los intereses de todas las partes involucradas”.

Dichos esfuerzos, en opinión de Putin, buscan “crear las condiciones a largo plazo para la paz entre nuestros países (Rusia y Estados Unidos) y en Europa y el mundo, en su conjunto, si en la próxima etapa sellamos un acuerdo para extender el control de armamento estratégico ofensivo”, en alusión al START III, el último tratado de desarme nuclear que aún está vigente y expira en 2026.

Esto es lo único que dijo en público el mandatario ruso, la víspera de la cumbre que sostendrá con su colega estadunidense en la base militar Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage, en Alaska, al declarar abierta una reunión con miembros de la plana mayor de la Oficina de la Presidencia y el gobierno ruso para evaluar a puerta cerrada el conflicto bélico de Ucrania, las negociaciones en Estambul y la relación bilateral con Estados Unidos, según se informó en el breve reportaje que transmitió la televisión pública de este país.

Detalla Yuri Ushakov la agenda del encuentro

Correspondió al asesor de política exterior y seguridad de Putin, Yuri Ushakov, detallar a la prensa la agenda de la cumbre en Alaska: comenzará este viernes a las 20:30 (hora de Moscú; 11:30 en la Ciudad de México) con un encuentro de los presidentes a solas, cada cual con su traductor y que durará el tiempo que ellos quieran. Será la primera reunión cara a cara desde que se vieron en Helsinki, en 2018.

Después se les unirán los miembros de las comitivas, formadas por cinco altos funcionarios de cada país. Por la parte rusa son el canciller Serguei Lavrov; el titular de la cartera de Defensa, Andrei Belousov; el ministro de Finanzas, Anton Siluanov; el asesor de Putin para inversiones extranjeras y cooperación económica, Kiril Dmitriev, y el propio Ushakov, que no consideró oportuno nombrar a la delegación que acompañará a Trump.

Las conversaciones continuarán en un almuerzo de trabajo y más tarde los mandatarios ofrecerán una conferencia de prensa conjunta para hacer un balance de su encuentro. Al término de la misma, Putin y su comitiva regresarán a Rusia.

“Por razones obvias, el tema central de las conversaciones será el arreglo político de la crisis ucrania, tomando en cuenta también lo que se discutió en el Kremlin, el 6 de agosto, con la participación del enviado especial del presidente de Estados Unidos, Steve Witkoff. Pero, por supuesto, de igual modo se van a abordar tareas más amplias para garantizar la paz y la seguridad, así como los asuntos internacionales y regionales más actuales y graves”, explicó Ushakov, sin entrar en detalles.