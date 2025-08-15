Iván Sánchez

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 30

Veracruz, Ver., René Vergara, director del penal de mediana seguridad de La Toma, en el municipio de Amatlán de Los Reyes, zona centro de la entidad, fue ejecutado ayer en la mañana. La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que, en respuesta, remitió personal para comenzar las indagatorias que lleven a esclarecer el homicidio, perpetrado alrededor de las 9:30 horas en el fraccionamiento Circuito Villa Verde Norte de Córdoba, cuando René Vergara salía de su domicilio y se preparaba para abordar un vehículo oficial tipo van utilizado normalmente para el traslado de reos. Dos sujetos armados, a bordo de una motocicleta, se acercaron al funcionario y le dispararon al menos cinco veces y enseguida huyeron. Paramédicos de Protección Civil y de la Cruz Roja intentaron salvarle la vida; sin embargo, no tuvieron éxito y dieron parte a autoridades ministeriales para que realizaron el levantamiento del cuerpo. En tanto Antonio N, jefe de turno de la policía municipal de Xalapa en la zona sur de la capital veracruzana, fue aprehendido por elementos de la fiscalía estatal acusado de pretender extorsionar a un comerciante a quien habría solicitado una cuota económica a cambio de permitirle laborar.