Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 30

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, afirmó ayer que continúa tratando de recuperar la visa de Estados Unidos, luego de que el Departamento de Estado del país vecino se la retiró en mayo pasado. Entrevistada en la presentación del informe del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, la mandataria fue interrogada sobre si ya sabe las razones de la cancelación del visado. “Hay temas administrativos”, respondió en la vieja casona de Xicoténcatl, sin precisar cuáles son. Ávila aseguró que mantiene comunicación y coordinación con autoridades estadunidenses, que en su nueva alerta de viaje pusieron a Baja California entre los estados que se deben reconsiderar al viajar, por problemas de inseguridad. “Estamos con mucha coordinación con el gobierno de Estados Unidos, y vamos a seguir trabajando siempre con la frente en alto y la conciencia bien tranquila”, puntualizó. En mayo pasado, la mandataria y su esposo Carlos Torres informaron que se les revocaron las visas de turista de Estados Unidos, sin previo aviso ni explicación oficial.