Viernes 15 de agosto de 2025, p. 30

Ciudad Victoria, Tamps., A pesar de las presiones arancelarias de Estados Unidos y de las campañas negras contra los logros en materia de seguridad, en solamente dos años Tamaulipas ha recibido inversiones nacionales y extranjeras por 20 mil 26 millones de dólares, generando 42 mil 760 empleos, con base en el informe de la Secretaría de Economía.

Desde el comienzo de la administración del doctor Américo Villarreal Anaya, se han concretado 77 proyectos nuevos y 69 expansiones, señaló la dependencia.

Con base en los datos de la Secretaría de Economía se destaca que, aun cuando las campañas inducidas por grupos adversarios y la aplicación de más aranceles de Estados Unidos, el trabajo realizado por el gobierno del estado ha permitido que los capitales reafirmen su confianza en Tamaulipas.

El informe añade que los 146 proyectos confirmados para el estado provienen de países como Estados Unidos (44 por ciento), México (30 por ciento), Canadá (5 por ciento), India (3 por ciento), España (2 por ciento), China (2 por ciento), Japón (uno por ciento), Alemania (uno por ciento), Francia (por ciento) y otros países (9 por ciento).

Estas inversiones se concretaron en los municipios de Reynosa (36 por ciento), Altamira (18 por ciento), Nuevo Laredo (16 por ciento), Matamoros (15 por ciento), Ciudad Victoria (7 por ciento), Tampico (3 por ciento), Ciudad Madero (2 por ciento), Mante (uno por ciento), Río Bravo (uno por ciento), Miguel Alemán (uno por ciento), Tula (uno por ciento), San Fernando (uno por ciento) y por confirmar región (uno por ciento).